«Реал» обыграл «Райо Вальекано» и закрепился лидерство в Примере
Анчелотти: «Реал» должен был забивать 5-6 голов»
Но мадридская команда забила «Райо» лишь два
10:41
Карло Анчелотти / Фото: As
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Райо Вальекано» (2:1) в 13-м туре Примеры. Слова специалиста приводит As.
«Если б соперник сравнял, это было бы уже слишком. На протяжении значительной части матча в «Реале» я видел команду, которая должна была забить 5-6 голов. Нужно оценивать картину целиком.
Да, «Райо» мог сравнять счет, но мы заслужили победу. Когда вы пропускаете гол в конце игры, вполне естественно быть немного встревоженными.
Мы играли хорошо, мы добились нужного результата, так что я доволен.
Марко Асенсио хорош всякий раз, когда появляется на поле. Сегодня он сыграл отлично и проявил себя».
Ранее Анчелотти оценил перспективы «Барселоны» вернуться в чемпионскую гонку.