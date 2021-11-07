Анчелотти: «Реал» должен был забивать 5-6 голов»

Карло Анчелотти / Фото: As

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Райо Вальекано» (2:1) в 13-м туре Примеры. Слова специалиста приводит As.

Да, «Райо» мог сравнять счет, но мы заслужили победу. Когда вы пропускаете гол в конце игры, вполне естественно быть немного встревоженными.

Мы играли хорошо, мы добились нужного результата, так что я доволен.

Марко Асенсио хорош всякий раз, когда появляется на поле. Сегодня он сыграл отлично и проявил себя».