Анчелотти: «Реал» должен конкурировать с «Барселоной»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал пресс-службе клуба уход из «Барселоны» Лионеля Месси и поделился ожиданиями от сезона.

С большим уважением отношусь к решению, которое приняли Месси и «Барселона».

Мы должны конкурировать с «Барселоной» – это одна из лучших команд мира, и это не изменится из-за того, есть ли Месси в их составе или нет. Нам нужно превзойти их».