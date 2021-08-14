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Анчелотти: «Реал» должен конкурировать с «Барселоной»
Тренер также высказался об уходе Месси
08:28
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал пресс-службе клуба уход из «Барселоны» Лионеля Месси и поделился ожиданиями от сезона.
«Я был удивлен его уходом, потому что Месси с детства был в «Барселоне». Хотя то, что футболисты меняют клубные цвета, меня не удивляет.
С большим уважением отношусь к решению, которое приняли Месси и «Барселона».
Мы должны конкурировать с «Барселоной» – это одна из лучших команд мира, и это не изменится из-за того, есть ли Месси в их составе или нет. Нам нужно превзойти их».
«Реал» также летом потерял Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.
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