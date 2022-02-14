Анчелотти: «Реал» хочет выбить ПСЖ из Лиги чемпионов. У меня хорошие ощущения»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил AS предстоящий матч против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

О времени в ПСЖ у меня прекрасные воспоминания. Мне нравилось там работать из-за фанатов, вижу, что там чудесная команда. Почеттино отлично работает, там большое давление. Важно победить. Нас ждет топ-матч.

Думаю, обе команды находятся под давлением, это отличные соперники. Нам будет сложно с ними, им – с нами. Таковы эти матчи. Не нужно слишком много думать. Нужно хорошо готовиться, терпеть и справляться с давлением. Мы сыграем с прекрасной командой на отличном стадионе. Единственное, о чем нам нужно думать, – это то, как показать максимум. Мы сделаем это.

Тренеру к таким матчам не очень сложно готовиться. Уверен, здесь у игроков стопроцентная мотивация. Нужно подготовить хороший план, но завтра сыграют довольно узнаваемые команды. Составление плана не будет сложным ни для меня, ни для Почеттино».