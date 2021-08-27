«Реал» объявил о продлении контракта с Каземиро
Анчелотти: «Роналду возвращается в команду, которую очень любит»
Тренер «Реала» очень рад за португальца
21:43
Фото: AFP
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что рад за бывшего подопечного Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».
«То, что Роналду возвращается в команду, которую очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, – хорошие новости.
У меня хорошие отношения с тренером МЮ, как и самим клубом».
Контракт Роналду рассчитан до 2023-го года.
«Ювентус» получит за него более 20 миллионов евро.
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