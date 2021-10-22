Анчелотти: «С «Шахтером» была наша лучшая игра. Нужно продолжить в том же духе с «Барселоной»

Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от матча против «Барселоны» в рамках 10-го тура Примеры:

Класико – это особенный матч для Испании, он наиболее важен для фанатов. Это не обычная игра. Мой способ подготовки – максимальное спокойствие и максимальная концентрация.

Мне нравится отношение к делу всех игроков, я вижу это на каждой тренировке – команда сосредоточена. С «Шахтером» была наша лучшая игра, у нас все получилось, и мы должны продолжать в том же духе.

«Барселона» возвращается. У команды было много проблем, но постепенно она снова обретает свою идентичность и становится лучше».