Анчелотти: «С «Шахтером» была наша лучшая игра. Нужно продолжить в том же духе с «Барселоной»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от матча против «Барселоны» в рамках 10-го тура Примеры:
«Это особенный матч. В каждой стране есть особенные игры, например, «Интер» – «Милан», «Челси» – «Тоттенхэм», «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.
Класико – это особенный матч для Испании, он наиболее важен для фанатов. Это не обычная игра. Мой способ подготовки – максимальное спокойствие и максимальная концентрация.
Мне нравится отношение к делу всех игроков, я вижу это на каждой тренировке – команда сосредоточена. С «Шахтером» была наша лучшая игра, у нас все получилось, и мы должны продолжать в том же духе.
«Барселона» возвращается. У команды было много проблем, но постепенно она снова обретает свою идентичность и становится лучше».
Оба испанских гранда одержали победы на неделе в Лиге чемпионов, поочередно обыграв украинские клубы.
«Сливочные» на «Олимпийском» разгромили «Шахтер» (5:0), а «Барселона» в родных стенах минимально справилась с «Динамо» (1:0).
«Эль Классико» состоится уже в это воскресенье, 24 октября в 17:15.
Напомним, форвард «Реала» Карим Бензема может получить до 5 лет тюремного заключения за шантаж экс-партнера по сборной.
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