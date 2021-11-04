Анчелотти: «Шахтер» – особая команда, не такая, как все»

Тренер «Реала» заявил, что его подопечным было сложно с «горняками»

Додо и Анчелотти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Шахтером» (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– После 15 официальных матчей такое ощущение, что команда зависит от Куртуа, Винисиуса и Бензема. Вы так не считаете?

– Правда, что в этот период они больше выделяются на фоне других футболистов, но я считаю, что наша команда старается делать все возможное. Игроки проделали огромную работу – те же Милитао и Алаба, особенно в этом матче, да и в предыдущих они выступили хорошо.

И да, Винисиуса и Карима мы тоже, как всегда, можем выделить. Я согласен с вами в этом, да. Но «Реал» – это «Реал».

– Почему сделали только две замены?

– Карвахаля заменил, чтобы избежать каких-либо физических проблем, потому что он после травмы. Справа у нас были небольшие проблемы, старались дать больше контроля.

А Карим просто очень устал – вместо него вышел Йович. Нельзя сказать, что я хотел что-то добавить в защиту или нападение, улучшить их. Я считаю, что мы хорошо контролировали матч.

– Как улучшить состояние Азара? Дать ему несколько минут или держать его вдали от игры?

– Азар готов играть. Он и сегодня мог, а, возможно, сыграет в субботу. Конечно, это футболист, ему нужны игровые минуты, и они у него будут. Он готов, просто должен наступить момент.

Я не выпустил его, исходя из стратегии, чтобы он не был на фланге – Азар лучше играет в центре. Поэтому я предпочел придержать его и выпустить Васкеса.

– Команде пришлось достаточно сложно. В конце было впечатление, как будто вы отошли назад. Почему?

– Потому что «Шахтер» изменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти назад, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была некоторая усталость.

«Шахтер» – команда особая, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже тебя прессингуют. Такой был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Конкретно против этого соперника мы так сыграли.

– Винисиус играет хорошо, правильно, выделяется, оказывает давление.

– У него сейчас идет игра. Да, он отдает хорошие передачи, оба гола пришли именно от него. Не забывайте, что он всегда был впереди, всегда выдвигался. В настоящий момент он играет с полной уверенностью, поэтому у него все получается.

– Азар и Асенсио привыкли играть много. Возможно, пребывание на скамейке их злит?

– Конечно. Сердиться – это нормально с их стороны в такой ситуации. В любом случае я прекрасно понимаю, что может быть с игроком, который готовится-готовится и не выходит в течение 90 минут.

Я сказал футболистам: мне очень жаль, что вы не смогли сыграть, но так сложился матч. Конечно, многие из них выигрывали Лигу чемпионов и остальные турниры, и для них это очень сложная ситуация – я понимаю.



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