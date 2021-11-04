Анчелотти: «Шахтер» – особая команда, не такая, как все»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 24
Завтра 5
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту 1:1 Окончен
19:45 Реал - Шахтер 2:1 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Окончен
22:00 Ливерпуль - Атлетико 2:0 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 Окончен
22:00 Спортинг - Бешикташ 4:0 Окончен
22:00 Шериф - Интер 1:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (24 события из 32) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Брондбю - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Лион - Спарта Прага -:- Запланирован
19:45 Монако - ПСВ -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - Штурм -:- Запланирован
19:45 Легия Варшава - Наполи -:- Запланирован
19:45 Олимпиакос - Айнтрахт -:- Запланирован
19:45 Галатасарай - Локомотив Москва -:- Запланирован
19:45 Генк - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Лестер - Спартак Москва -:- Запланирован
22:00 Антверпен - Фенербахче -:- Запланирован
22:00 Марсель - Лацио -:- Запланирован
22:00 Црвена Звезда - Митьюлланд -:- Запланирован
22:00 Брага - Лудогорец -:- Запланирован
22:00 Байер - Бетис -:- Запланирован
22:00 Ференцварош - Селтик -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Рапид Вена -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Гент - Партизан -:- Запланирован
19:45 Заря - ЦСКА София -:- Запланирован
19:45 АЗ Алкмаар - Клуж -:- Запланирован
22:00 Рома - Бодо/Глимт -:- Запланирован
22:00 Унион Берлин - Фейеноорд -:- Запланирован
22:00 ПАОК - Копенгаген -:- Запланирован
22:00 Ренн - Мура -:- Запланирован
22:00 Тоттенхэм - Витесс -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован

Анчелотти: «Шахтер» – особая команда, не такая, как все»

Тренер «Реала» заявил, что его подопечным было сложно с «горняками»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:27
Анчелотти: «Шахтер» – особая команда, не такая, как все»
Додо и Анчелотти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Шахтером» (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– После 15 официальных матчей такое ощущение, что команда зависит от Куртуа, Винисиуса и Бензема. Вы так не считаете?

– Правда, что в этот период они больше выделяются на фоне других футболистов, но я считаю, что наша команда старается делать все возможное. Игроки проделали огромную работу – те же Милитао и Алаба, особенно в этом матче, да и в предыдущих они выступили хорошо.

И да, Винисиуса и Карима мы тоже, как всегда, можем выделить. Я согласен с вами в этом, да. Но «Реал» – это «Реал».

– Почему сделали только две замены?

– Карвахаля заменил, чтобы избежать каких-либо физических проблем, потому что он после травмы. Справа у нас были небольшие проблемы, старались дать больше контроля.

А Карим просто очень устал – вместо него вышел Йович. Нельзя сказать, что я хотел что-то добавить в защиту или нападение, улучшить их. Я считаю, что мы хорошо контролировали матч.

– Как улучшить состояние Азара? Дать ему несколько минут или держать его вдали от игры?

– Азар готов играть. Он и сегодня мог, а, возможно, сыграет в субботу. Конечно, это футболист, ему нужны игровые минуты, и они у него будут. Он готов, просто должен наступить момент.

Я не выпустил его, исходя из стратегии, чтобы он не был на фланге – Азар лучше играет в центре. Поэтому я предпочел придержать его и выпустить Васкеса.

– Команде пришлось достаточно сложно. В конце было впечатление, как будто вы отошли назад. Почему?

– Потому что «Шахтер» изменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти назад, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была некоторая усталость.

«Шахтер» – команда особая, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже тебя прессингуют. Такой был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Конкретно против этого соперника мы так сыграли.

– Винисиус играет хорошо, правильно, выделяется, оказывает давление.

– У него сейчас идет игра. Да, он отдает хорошие передачи, оба гола пришли именно от него. Не забывайте, что он всегда был впереди, всегда выдвигался. В настоящий момент он играет с полной уверенностью, поэтому у него все получается.

– Азар и Асенсио привыкли играть много. Возможно, пребывание на скамейке их злит?

– Конечно. Сердиться – это нормально с их стороны в такой ситуации. В любом случае я прекрасно понимаю, что может быть с игроком, который готовится-готовится и не выходит в течение 90 минут.

Я сказал футболистам: мне очень жаль, что вы не смогли сыграть, но так сложился матч. Конечно, многие из них выигрывали Лигу чемпионов и остальные турниры, и для них это очень сложная ситуация – я понимаю.

«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но свою гибкость Де Дзерби проявил слишком поздно.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Карло Анчелотти

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими. Она длилась почти 500 минут
Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими. Она длилась почти 500 минут
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:13
Винисиус – о «Шахтере»: «Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды»
Винисиус – о «Шахтере»: «Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды»
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:30
Степаненко: «Будем разбираться в причинах поражения вместе с тренерским штабом»
Степаненко: «Будем разбираться в причинах поражения вместе с тренерским штабом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:55
Дентиньо: «Даже я не понимаю, что у меня с контрактом с «Шахтером»
Дентиньо: «Даже я не понимаю, что у меня с контрактом с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:07
Бензема – о «Шахтере»: «Наш соперник был хорош»
Бензема – о «Шахтере»: «Наш соперник был хорош»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:10
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Послесловие
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:21

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
13:50
Клопп: «Против «Атлетико» мы провели игру, близкую к идеальной»
Клопп: «Против «Атлетико» мы провели игру, близкую к идеальной»
Лига чемпионов UEFA
13:26
Гвардиола – о победе над «Брюгге»: «Люди хотели, чтобы мы вели 5:0 после 20-ти минут»
Гвардиола – о победе над «Брюгге»: «Люди хотели, чтобы мы вели 5:0 после 20-ти минут»
Лига чемпионов UEFA
13:21
Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими. Она длилась почти 500 минут
Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими. Она длилась почти 500 минут
Лига чемпионов UEFA
13:13
Салах не отметился результативным действием за «Ливерпуль» впервые с августа
Салах не отметился результативным действием за «Ливерпуль» впервые с августа
Премьер-Лига (Англия)
12:59
Агент Ракицкого: «На данный момент предложения от «Зенита» по новому контракту нет»
Агент Ракицкого: «На данный момент предложения от «Зенита» по новому контракту нет»
Украинские легионеры
12:53
У «Атлетико» – 0 ударов в створ ворот «Ливерпуля» в матче ЛЧ
У «Атлетико» – 0 ударов в створ ворот «Ливерпуля» в матче ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
11:59
Почеттино: «Сложно говорить, что я доволен тем, как мы играли против «Лейпцига»
Почеттино: «Сложно говорить, что я доволен тем, как мы играли против «Лейпцига»
Лига чемпионов UEFA
11:48
Винисиус – о «Шахтере»: «Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды»
Винисиус – о «Шахтере»: «Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды»
Лига чемпионов UEFA
11:30
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Все новости