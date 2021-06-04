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Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала»

Тренеру не терпится уже начать работу
Футбол Примерa (Испания)
13:45
Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала»
Карло Анчелотти / фото - Sky Sports

Новый наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сократил игрокам «Реала» отпуск на пять дней, сообщает издание Marca.

Не смотря на то, что Зинедин Зидан разрешил игрокам отдыхать до 12 июля, Анчелотти хочет видеть футболистов на тренировке уже седьмого числа. Это связано с тем, что Карло хочет как можно раньше начать работу с командой, что бы определиться с будущим большой части футболистов.

Наставник еще не уверен, хочет ли он видеть в команде Гарета Бэйла, Марсело, Иско, Марко Асенсио, Луку Йовича и нескольких других игроков. После первых тренировок с командой наставник хочет принять решение по поводу их будущего и окончательно определиться с составом на следующий сезон.

Анчелотти подписал трехлетний контракт со «сливочными» и будет получать в Мадриде 6 миллионов евро, что в два раза меньше, чем ему платили в «Эвертоне».

Напомним, Мбаппе рассказал, почему отказал «Реалу».

Павел Харченко
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол) Эвертон

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