Бондарь: «Шахтер» показывал футбол против «Реала» и «Интера»
Анчелотти: «Цель «Реала – пройти весь путь Лиги чемпионов до конца»
Мадридцы сыграют против «Интера»
10:50
Фото: Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями пресс-службе UEFA от игры с «Интером» и о целях команды в Лиге чемпионов.
«Мы демонстрируем игру высокого качества и самоотдачу. Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Главное, не думать об этом, а просто хорошо готовиться к каждому матчу. Мы хотим обыграть сильную команду. Наша цель - пройти в турнире весь путь до конца, что очень сложно. Это наш долг как самого успешного клуба в Европе».
Матч состоится 7 декабря в 22:00.
Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф ЛЧ.
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