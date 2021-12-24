Анчелотти: «У меня лучшая полузащита в мире. Никто не может сравниться с Каземиро, Кроосом и Модричем»

Лука Модрич, Карлос Каземиро и Тони Кроос / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал AS о ключевых футболистах своей команды:

Помимо Модрича, я бы выделил Бензема и Крооса. Я вижу их работу каждый день и могу сказать, что они настоящие профессионалы. Я считаю, что они смогут играть и до 40 лет, оставаясь на таком же высоком уровне. Но Бензема это будет сделать сложнее, т.к. нападающий быстрее «изнашивается», чем полузащитник. Но я думаю, что и Бензема, и Модрич, и Кроос смогут играть еще очень долго.

Могу ли я сказать, что у меня лучшая полузащита в мире? Да. Трио Модрич-Каземиро-Кроос демонстрирует лучшие показатели в мире. Да, возможно, другие полузащитники, переходящие по ходу встречи из одной зоны в другую, считаются более классическими, но Модрич, Каземиро и Кроос показывают такую игру, что их можно назвать выдающимися футболистами. Кроме того, они очень хорошо играют при смене позиций. Когда это трио в сборе, никто не может сравниться с ними».