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Анчелотти: «У меня лучшая полузащита в мире. Никто не может сравниться с Каземиро, Кроосом и Модричем»

Мадридское трио продолжает выступать на высоком уровне
Футбол Примерa (Испания)
13:40
Анчелотти: «У меня лучшая полузащита в мире. Никто не может сравниться с Каземиро, Кроосом и Модричем»
Лука Модрич, Карлос Каземиро и Тони Кроос / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал AS о ключевых футболистах своей команды:

«Секрет успехов Модрича в его возрасте? Лука, как и многие современные футболисты, заботится о себе в течение всей своей карьеры: тренировки, диеты, уход за собой. Во всех аспектах. Благодаря этому, современные исполнители, несмотря на загруженный календарь, могут очень качественно играть даже в большом возрасте. Такие футболисты как Модрич, Роналду и Ибрагимович имеют большие заслуги, благодаря тому, что они являются настоящими профессионалами.

Помимо Модрича, я бы выделил Бензема и Крооса. Я вижу их работу каждый день и могу сказать, что они настоящие профессионалы. Я считаю, что они смогут играть и до 40 лет, оставаясь на таком же высоком уровне. Но Бензема это будет сделать сложнее, т.к. нападающий быстрее «изнашивается», чем полузащитник. Но я думаю, что и Бензема, и Модрич, и Кроос смогут играть еще очень долго.

Могу ли я сказать, что у меня лучшая полузащита в мире? Да. Трио Модрич-Каземиро-Кроос демонстрирует лучшие показатели в мире. Да, возможно, другие полузащитники, переходящие по ходу встречи из одной зоны в другую, считаются более классическими, но Модрич, Каземиро и Кроос показывают такую игру, что их можно назвать выдающимися футболистами. Кроме того, они очень хорошо играют при смене позиций. Когда это трио в сборе, никто не может сравниться с ними».

Хорват, немец и бразилец уже не первый год составляют костяк мадридской команды, являясь основополагающим элементом мадридского гранда. Это трио было основным и в период триумфов «сливочных» на евроарене, когда команда выиграла три Лиги чемпионов подряд.

Ранее экс-хавбек «Реала» заявил, что играл бы до 87 лет, если был бы Модричем.

Павел Харченко
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол) Лука Модрич

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