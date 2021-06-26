Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Анчелотти: «У сборной Украины есть только один недостаток»

Тренер «Реала» высказался о «сине-желтых»
Футбол Евро-2020
18:15
Анчелотти: «У сборной Украины есть только один недостаток»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе сборной Украины из группы на Евро-2020. Его слова приводит As.

«Хотел бы отметить выход из группы сборной Украины, в которой работают Андрей Шевченко и Мауро Тассотти.

У этой команды есть только один недостаток – им трудно сохранять концентрацию на протяжении всего матча».


Напомним, Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция – Украина Карло Анчелотти

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»
Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»
Футбол Сборная Украины
19:13
Украина пройдет Швецию, Англия и Бельгия покинут турнир. Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020
Прогноз Украина пройдет Швецию, Англия и Бельгия покинут турнир. Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
18:31
1
Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Украину в матче со Швецией поддержит скромное количество болельщиков
Футбол Сборная Украины
17:30
1
Защитник сборной Швеции: «Полузащитники Украины могут в одиночку решить эпизод»
Защитник сборной Швеции: «Полузащитники Украины могут в одиночку решить эпизод»
Футбол Евро-2020
16:34
Защитник сборной Швеции: «Нам предстоит противостояние с Украиной, у которой топовые игроки»
Защитник сборной Швеции: «Нам предстоит противостояние с Украиной, у которой топовые игроки»
Футбол Евро-2020
15:55
Хавбек сборной Швеции в матче с Украиной надеется на… погоду?
Хавбек сборной Швеции в матче с Украиной надеется на… погоду?
Футбол Евро-2020
14:05

Новости: Футбол

Лужный может вернуться к тренерской работе
Лужный может вернуться к тренерской работе
Первая лига
20:22
Стало известно, сколько «Вест Хэм» намерен выручить за Ярмоленко
Стало известно, сколько «Вест Хэм» намерен выручить за Ярмоленко
Премьер-Лига (Англия)
20:01
Экс-форвард сборной Украины и еще два игрока присоединились к клубу Первой лиги
Экс-форвард сборной Украины и еще два игрока присоединились к клубу Первой лиги
Первая лига
19:33
Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»
Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»
Сборная Украины
19:13
Тренер Уэльса: «У нас хорошая команда, которая умеет забивать мячи»
Тренер Уэльса: «У нас хорошая команда, которая умеет забивать мячи»
Евро-2020
18:49
«Аталанта» намерена включить Коваленко в сделку по защитнику «Болоньи»
«Аталанта» намерена включить Коваленко в сделку по защитнику «Болоньи»
Украинские легионеры
18:45
Защитник «Шахтера»: «Новичок Марлон помогает понять систему Де Дзерби»
Защитник «Шахтера»: «Новичок Марлон помогает понять систему Де Дзерби»
Украинская Премьер-лига
18:33
Украина пройдет Швецию, Англия и Бельгия покинут турнир. Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020
Прогноз Украина пройдет Швецию, Англия и Бельгия покинут турнир. Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020
Евро-2020
18:31
Ровно 15 лет назад сборная Украины добилась исторического успеха на чемпионатах мира
Ровно 15 лет назад сборная Украины добилась исторического успеха на чемпионатах мира
Сборная Украины
18:27
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости

Анонсы

Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
17:00
Евро 2020. Дольберг благодаря дублю удвоил преимущество Дании над Уэльсом. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дольберг благодаря дублю удвоил преимущество Дании над Уэльсом. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
WEB
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45