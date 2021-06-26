Анчелотти высказался об акции Black Lives Matter
Анчелотти: «У сборной Украины есть только один недостаток»
Тренер «Реала» высказался о «сине-желтых»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе сборной Украины из группы на Евро-2020. Его слова приводит As.
«Хотел бы отметить выход из группы сборной Украины, в которой работают Андрей Шевченко и Мауро Тассотти.
У этой команды есть только один недостаток – им трудно сохранять концентрацию на протяжении всего матча».
Напомним, Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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