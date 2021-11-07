Анчелотти: «Удивляет, что «Барселона» так сильно отстала от чемпионской гонки»

Карло Анчелотти / Фото: As

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах «Барселоны» вернуться в чемпионскую гонку. Слова специалиста приводит As.

– Мне тяжело говорить о «Барселоне». Я уважаю этот клуб, уважаю Хави и желаю ему лишь успехов.

Тут нечему радоваться, но у «Барселоны» есть необходимое мастерство для того, чтобы успешно выйти из сложной ситуации. То, что она так сильно отстала, удивляет, конечно, но ей по силам вернуться в гонку. Сезон длинный, в чемпионате высокая конкуренция. Случиться может что угодно.