Анчелотти: «Шахтер» – особая команда, не такая, как все»
Анчелотти: «Удивляет, что «Барселона» так сильно отстала от чемпионской гонки»
Каталонская команда снова потеряла очки
08:46
Карло Анчелотти / Фото: As
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах «Барселоны» вернуться в чемпионскую гонку. Слова специалиста приводит As.
– «Барселона» уже не сможет претендовать на победу в Ла Лиге, несмотря на приход Хави?
– Мне тяжело говорить о «Барселоне». Я уважаю этот клуб, уважаю Хави и желаю ему лишь успехов.
Тут нечему радоваться, но у «Барселоны» есть необходимое мастерство для того, чтобы успешно выйти из сложной ситуации. То, что она так сильно отстала, удивляет, конечно, но ей по силам вернуться в гонку. Сезон длинный, в чемпионате высокая конкуренция. Случиться может что угодно.
В последнем туре Примеры «Барселона» снова потеряла очки – на этот раз в матче с «Сельтой» (3:3). В турнирной таблице чемпионата Испании у «Барселоны» 9 место и 17 очков. У лидирующего «Реала» – 27 очков.
Комментарии 0