Анчелотти уговорит Рамоса остаться
Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время проведет встречу с Серхио Рамосом, сообщает Fabrizio Romano.
После возвращения в стан «сливочных» Анчелотти уже готов принять несколько важных решений. Во-первых, пригласить физиотерапевта Антони Пинтуса и ассистента Давиде Анчелотти в свой тренерский штаб. Во-вторых, организовать встречу с капитаном «бланкос» Серхио Рамосом, что бы убедить капитана остаться в команде.
Папа Карло очень ценит Рамоса, и помнит, как тот своим легендарным голом на 93 минуте в финале ЛЧ помог взять заветную Десиму.
Также итальянец поддерживает продление контракта с Лукасом Васкесом.
61-летний специалист подписал соглашение со «сливочными» до 2024 года. В Мадриде он будет получать 6 миллионов евро в год.
Напомним, Рамос может стать партнером Александра Зинченко по команде.
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