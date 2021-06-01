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Анчелотти уговорит Рамоса остаться

Итальянец уже начал принимать решения в клубе
Футбол Примерa (Испания)
21:46
Анчелотти уговорит Рамоса остаться
Карло Анчелотти и Серхио Рамос / фото - Managing Madrid

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время проведет встречу с Серхио Рамосом, сообщает Fabrizio Romano.

После возвращения в стан «сливочных» Анчелотти уже готов принять несколько важных решений. Во-первых, пригласить физиотерапевта Антони Пинтуса и ассистента Давиде Анчелотти в свой тренерский штаб. Во-вторых, организовать встречу с капитаном «бланкос»  Серхио Рамосом, что бы убедить капитана остаться в команде.

Папа Карло очень ценит Рамоса, и помнит, как тот своим легендарным голом на 93 минуте в финале ЛЧ помог взять заветную Десиму.

Также итальянец поддерживает продление контракта с Лукасом Васкесом.

61-летний специалист подписал соглашение со «сливочными» до 2024 года. В Мадриде он будет получать 6 миллионов евро в год.

Напомним, Рамос может стать партнером Александра Зинченко по команде.

Павел Харченко
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Теги

Карло Анчелотти Серхио Рамос Реал Мадрид (футбол)

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