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Анчелотти в 5-й раз вывел свою команду в финал ЛЧ

Это рекордный показатель в истории турнира
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:47
Анчелотти в 5-й раз вывел свою команду в финал ЛЧ
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в 5-й раз в карьере тренера вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, сообщает As.

Как сообщает источник, это рекорд среди тренеров: 4 раза свои команды в финал ЛЧ выводили Марчелло Липпи, Алекс Фергюсон, и Юрген Клопп, с которым «Реал» как раз и сыграет в финале в этом году.

Ранее Анчелотти выводил в финал ЛЧ трижды «Милан», а также «Реал» в 2014-м году.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» совершил грандиозный камбэк в матче с «Манчестер Сити».

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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