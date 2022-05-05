Анчелотти в 5-й раз вывел свою команду в финал ЛЧ

Это рекордный показатель в истории турнира

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в 5-й раз в карьере тренера вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, сообщает As.

Как сообщает источник, это рекорд среди тренеров: 4 раза свои команды в финал ЛЧ выводили Марчелло Липпи, Алекс Фергюсон, и Юрген Клопп, с которым «Реал» как раз и сыграет в финале в этом году.

Ранее Анчелотти выводил в финал ЛЧ трижды «Милан», а также «Реал» в 2014-м году.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» совершил грандиозный камбэк в матче с «Манчестер Сити».