Анчелотти: «В «Реале» будут требовать показывать захватывающий и качественный футбол»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал пресс-службе клуба свое возвращение в клуб.

Я хочу поддержать всех игроков и предложить им лучшее, что у меня есть. Каждому здесь приходится тренироваться и играть за лучшую команду в мире. Это ответственность, которую каждый из нас должен принять. В этом клубе мы требуем показывать атакующий, захватывающий и качественный футбол».