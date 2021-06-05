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Анчелотти: «В «Реале» будут требовать показывать захватывающий и качественный футбол»

Тренер – о возвращении в клуб
Футбол Примерa (Испания)
5 июня 21:44
Анчелотти: «В «Реале» будут требовать показывать захватывающий и качественный футбол»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал пресс-службе клуба свое возвращение в клуб.

«Я очень рад вернуться сюда. У меня остались фантастические воспоминания о времени, проведенном здесь. За те два года мы добились большого успеха. Это очень важно, так что я возвращаюсь домой. Я очень взволнован и собираюсь отдать всю свою энергию, чтобы помочь «Реалу» подняться на как можно более высокий уровень.

Я хочу поддержать всех игроков и предложить им лучшее, что у меня есть. Каждому здесь приходится тренироваться и играть за лучшую команду в мире. Это ответственность, которую каждый из нас должен принять. В этом клубе мы требуем показывать атакующий, захватывающий и качественный футбол».

Анчелотти уже заявил, что команда выйдет из отпуска раньше планируемого.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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