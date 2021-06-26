Анчелотти высказался об акции Black Lives Matter
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в интервью Il Giornale высказал свое мнение о футболистах, встающих на колено в поддержку акции Black Lives Matter:
«В Англии это уже стало привычкой, мы делаем это полтора года, так что споров на эту тему не возникает.
Я не думаю, что вставать на колено на несколько секунд обязательно. Проблема не решена.
Реальная задача – заниматься образованием и говорить с новым поколением о расизме, который до сих пор присутствует в нашей жизни».
Многие команды постепенно отказываются вставать на колено перед матчами. Особенно ярко это проявилось на этом Евро, где лишь 6 национальных сборных становились на колено перед матчами группового этапа.
На нескольких стадионах эта акция даже бурно освистывалась болельщиками.
Напомним, в Будапеште болельщики вышли на улицы с протестами против акции BLM.
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