Анчелотти: «Я никогда не выигрывал Ла Лигу, поэтому у меня еще больше мотивации»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от дерби Мадрида против «Атлетико»:
«Бензема выздоровел, он готов и сыграет завтра. Дерби сложный матч, больше давления, но мы хотим порадовать болельщиков.
Гарет Бэйл возможно сыграет завтра, он готов к игре. Он может стартовать или выйти на замену, он будет с нами.
Я знаю, как будет действовать «Атлетико». Индивидуальные качества будут очень важны. Это будет сложная игра.
Симеоне? Я считаю, что он создал отличный проект, благодаря ему «Атлетико» — одна из лучших команд в Европе. Он проделал неумолимую работу. Для каждого тренера это мечта - остаться в одном клубе. на долгие годы, я надеюсь, что останусь в «Мадриде» на долгие годы.
«Атлетико»? Мне нравится Гризманн и их защитники. У них много больших игроков.
Я никогда не выигрывал Ла Лигу – поэтому у меня еще больше мотивации выиграть ее в этом сезоне».
Бензема пропустил два прошлых матча из-за повреждения, а Бэйл не попадал в заявку команды с августа.
Анчелотти может стать единственным тренером в истории, выигравшим все топ-5 лиг. Специалист выигрывал все чемпионаты, кроме испанского: Бундеслигу с «Баварией», Лигу 1 с ПСЖ, АПЛ с «Челси» и Серию А с «Миланом».
Онлайн трансляция «Реал» – «Атлетико». Игра состоится в 22:00.
Напомним, форварда «Реала» признали лучшим игроком месяца в Примере.
Комментарии 0