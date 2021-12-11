Анчелотти: «Я никогда не выигрывал Ла Лигу, поэтому у меня еще больше мотивации»

Карло Анчелотти / фото - Transfermarkt

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от дерби Мадрида против «Атлетико»:

Гарет Бэйл возможно сыграет завтра, он готов к игре. Он может стартовать или выйти на замену, он будет с нами.

Я знаю, как будет действовать «Атлетико». Индивидуальные качества будут очень важны. Это будет сложная игра.

Симеоне? Я считаю, что он создал отличный проект, благодаря ему «Атлетико» — одна из лучших команд в Европе. Он проделал неумолимую работу. Для каждого тренера это мечта - остаться в одном клубе. на долгие годы, я надеюсь, что останусь в «Мадриде» на долгие годы.

«Атлетико»? Мне нравится Гризманн и их защитники. У них много больших игроков.

Я никогда не выигрывал Ла Лигу – поэтому у меня еще больше мотивации выиграть ее в этом сезоне».