Анчелотті: «Я щасливий потрапити у фінал, який відбудеться у Парижі, зіграти там проти іншого великого суперника»

Наставник «Реала» – про перемогу над «Манчестер Сіті» у півфіналі Ліги чемпіонів

Карло Анчелотті / Фото - therealchamps.com Головний тренер «Реала» Карло Анчелотті прокоментував фантастичну перемогу своєї команді у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів над «Манчестер Сіті»



Цитує італійського наставника офіційний сайт UEFA.



«Не можу сказати, що ми звикли до цього, але сьогодні повторилось те, що сталося проти «Челсі», а також проти ПСЖ. Якщо ви запитаєте чому, то саме історія цього клубу допомагає нам йти далі, коли здається, що ми вилетіли».



«Гра була близька до завершення, і нам вдалося знайти останні сили. Ми провели хорошу гру проти сильного суперника. Коли ми змогли зрівняти рахунок, у нас була психологічна перевага в додатковий час».



«Сталося щось дивне. Ми грали з дуже сильними командами, які на початку сезону вірили, що виграють Лігу чемпіонів – ПСЖ, «Челсі», «Ман Сіті».



«Велика заслуга належить гравцям, а також фанатам, які підтримують команду не тільки під час матчу, але й напередодні. А вага футболки, яку відчувають гравці, одягаючи її, – гордість клубу».



«Я щасливий потрапити у фінал, який відбудеться у Парижі, зіграти там проти іншого великого суперника. Це буде фантастична гра. Для мене фінал з «Ліверпулем» схожий на дербі, тому що я продовжую бути евертонцем».



Нагадаємо, «Реал» за сумою двох матчів (



Головний тренер «Реала»прокоментував фантастичну перемогу своєї команді у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів над «Манчестер Сіті» (3:1) Цитує італійського наставникаUEFA.«Велика заслуга належить гравцям, а також фанатам, які підтримують команду не тільки під час матчу, але й напередодні. А вага футболки, яку відчувають гравці, одягаючи її, – гордість клубу».Нагадаємо, «Реал» за сумою двох матчів ( 3:4 ; 3:1) вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з «Ліверпулем».

Владимир Кириченко