Анчелотти: «Зидан проделывал фантастическую работу до конца»

Опытный итальянец сменил Зизу на посту тренера «Реала»

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Новоиспеченный главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своем предшественнике Зинедине Зидане. Слова специалиста приводит As.

«Что я могу сказать о Зизу? Он трижды выиграл Лигу чемпионов. До самого конца он проделывал фантастическую работу. Все должны быть ему благодарны.

Но это футбол – тренеры уходят, им на смену приходят другие. Я не общался с Зиданом, все случилось очень быстро. В последнее время мы с ним не поддерживали постоянный контакт, только иногда переписывались, но я собираюсь поговорить с ним.

Я не хочу говорить о решении Зидана уйти, потому что не знаю, какие у Зизу отношения с президентом. Конечно, когда «Мадрид» меня позвал, не было никаких сомнений».



Напомним, Анчелотти в «Эвертоне» может заменить Стивен Джеррард.