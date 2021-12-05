«Андерлехт» без Михайличенко добыл волевую победу над «Зюльте-Варегемом»
В 17-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» дома добыл волевую победу над «Зюльте-Варегемом».
Первый «легальный» мяч в игре забил Гано. Перед этим гол Версарена не был засчитан из-за офсайда.
Однако в ответ хозяева оформили три взятия ворот. Отличился Зиркзее, дубль оформил Рафаэлов. Воссену удалось лишь сократить разрыв до минимума.
Защитник Богдан Михайличенко в матче участия не принял. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.
«Андерлехт» сохранил место в зоне чемпионского плей-офф.
Чемпионат Бельгии, 17 тур
«Андерлехт» – «Зюльте-Варегем» 3:2
Голы: Зиркзее, 27, Рафаэлов, 61, 73 – Гано, 25, Воссен, 81
«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Магальян, Худт, Гомес, Каллен, Ольссон (Кана, 88), Версарен, Рафаэлов (Харвуд-Беллис, 88), Зиркзее (Ашимеру, 75).
«Зюльте-Варегем»: Боссут, Де Бок, Бойя, Плетинкс, Сек, Думбия (Виген, 74), Домпе, Хамфрис (Циранни, 86), Фадера (Воссен, 74), Кутеса, Гано.Предупреждения: Мурильо, Куаме – Думбия, Бойя
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