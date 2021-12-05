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«Андерлехт» без Михайличенко добыл волевую победу над «Зюльте-Варегемом»

Команда украинца сохранила место в четверке
Футбол Украинские легионеры
19:10
«Андерлехт» без Михайличенко добыл волевую победу над «Зюльте-Варегемом»
Фото - Андерлехт

В 17-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» дома добыл волевую победу над «Зюльте-Варегемом».

Первый «легальный» мяч в игре забил Гано. Перед этим гол Версарена не был засчитан из-за офсайда.

Однако в ответ хозяева оформили три взятия ворот. Отличился Зиркзее, дубль оформил Рафаэлов. Воссену удалось лишь сократить разрыв до минимума.

Защитник Богдан Михайличенко в матче участия не принял. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Андерлехт» сохранил место в зоне чемпионского плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 17 тур

«Андерлехт» – «Зюльте-Варегем» 3:2

Голы: Зиркзее, 27, Рафаэлов, 61, 73 – Гано, 25, Воссен, 81

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Магальян, Худт, Гомес, Каллен, Ольссон (Кана, 88), Версарен, Рафаэлов (Харвуд-Беллис, 88), Зиркзее (Ашимеру, 75).

«Зюльте-Варегем»: Боссут, Де Бок, Бойя, Плетинкс, Сек, Думбия (Виген, 74), Домпе, Хамфрис (Циранни, 86), Фадера (Воссен, 74), Кутеса, Гано.

Предупреждения: Мурильо, Куаме – Думбия, Бойя
Сергей Стаднюк
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Андерлехт Алексей Михайличенко чемпионат Бельгии

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