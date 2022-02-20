«Андерлехт» без Михайличенко переиграл «Генк» и приблизился к тройке
В 28-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» в родных стенах одолел «Генк».
Судьба матча решилась еще в первом тайме. В составе хозяев отличились Ашимеру и Версарен.
Защитник Богдан Михайличенко снова не принял участия во встрече. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.
«Андерлехт» отстает от третьего «Антверпена» на два очка. «Генк» остался восьмым – позади «Мехелена» Марьяна Шведа и «Гента» Романа Безуса.
Чемпионат Бельгии, 28 тур
«Андерлехт» – «Генк» 2:0
Голы: Ашимеру, 36, Версарен, 41 – обновляется
«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Дебаст, Худт, Каллен, Ашимеру (Ольссон, 81), Версарен (Амузу, 84), Рафаэлов (Аит Эль Хадж, 61), Зиркзее (Раман, 61), Куаме.
«Генк»: Вандевордт, Артеага, Маккензи (Лукуми, 46), Куэста, Муньос (Трезор, 78), Хейнен, Грошовски, Торстведт, Бонгонда (Оэн, 68), Ито (Пресиадо, 68), Онуачу.
Предупреждения: Ашимеру, Версарен, Куаме – Куэста, ОнуачуУдаление: Артеага
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