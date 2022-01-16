«Андерлехт» без Михайличенко упустил победу над «Стандардом» и остался четвертым

Подопечные Компани упустили возможность приблизиться к «Брюгге»

Фото - Андерлехт

В 22-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» дома сыграл вничью со «Стандардом».

Команды обменялись голами в кажом из таймов. На мяч Версарена на последних минутах тем же ответил Дрэгуш.

Защитник Богдан Михайличенко не принял участие в матче. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Андерлехт» упустил возможность приблизиться к «Брюгге» в турнирной таблице на расстояние в два очка.

Чемпионат Бельгии, 22 тур

«Андерлехт» – «Стандард» 1:1

Голы: Версарен, 32 – Дрэгуш, 86

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Магальян, Худт, Гомес, Ольссон (Ашимеру, 63), Каллен, Версарен, Амузу (Раман, 63), Зиркзее, Рафаэлов.

«Стандард»: Бодар, Девеле, Дюсенн, Лайфис, Нкунку, Цимирот (Павлович, 70), Раскин, Доннум (Канак, 78), Кафаро (Лестинн, 70), Эмон (Аль Дахиль, 78), Мулека (Дрэгуш, 56).

Магальян – Дюсенн, Эмон, Давеле