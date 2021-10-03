«Андерлехт» без Михайличенко вырвал ничью у «Брюгге» с Соболем

Украинец заработал предупреждение

Фото - Андерлехт

В десятом туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» дома сыграл вничью с «Брюгге».

Команды обменялись голами в каждом из таймов. До перерыва счет открыл Ритс. После – сравнял Раман практически сразу после выхода на замену.

Защитник гостей Эдуард Соболь провел на поле весь матч и заработал предупреждение. Оборонец хозяев Богдан Михайличенко весь матч провел на скамейке запасных.

«Брюгге» упустил возможность обойти «Сент-Жуллуа» в турнирной таблице и делит с конкурентом лидерство. «Андерлехт» на одно очко отстает от зоны чемпионского плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 10 тур

«Андерлехт» – «Брюгге» 1:1

Голы: Раман, 75 – Ритс, 15

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Харвуд-Беллис, Худт, Гомес, Каллен, Ольссон, Версарен, Амузу (Аит Эль Хадж, 89), Рафаэлов (Раман, 73), Зиркзее (Ашимеру, 84).

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь, Баланта, Ванакен, Ритс, Сова (Вормер, 66), Ланг (ван дер Бремпт, 88), де Кетэлар.

Рафаэлов, Худт – Соболь, Ланг, Баланта, де Кетэлар