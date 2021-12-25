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Тема дняПеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других

«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда

У луганчан есть еще неделя
Футбол Украинская Премьер-лига
21:10
«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
Фото: ФК Заря

Нападающий Аллахьяр Сайядманеш интересен «Андерлехту».

Зимой бельгийский клуб намерен приобрести иранского форварда. За него готовы заплатить 3,5 миллиона евро, сообщает voetbalbelgie.be.

В «Фенербахче» не рассчитывают на игрока. Правда, он может еще вернуться в «Зарю». У украинского клуба есть первоочередное право выкупа футболиста до конца года.

Отмечается, что «Заря» готова выплатить на 1 миллион евро меньше требуемых. Переговоры с «канарейками» продолжаются.

Сам Сайядманеш заявил, что был бы не против остаться в Украине.

Андрей Усмонов
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Теги

Аллахьяр Сайядманеш Заря Фенербахче (футбол) Андерлехт

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