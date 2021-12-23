«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце
В четвертьфинале Кубка Бельгии «Андерлехт» в родных стенах разгромил «Кортрейк».
Хозяева не испытали больших проблем с соперником. Отличился Гомес, а дубль Куаме довел разрыв до разгромного.
Защитник Богдан Михайличенко отыград всего несколько минут. Украинец аж на 87-й минуте вышел не замену вместо автора второго гола в матче.
«Андерлехт» вышел в полуфинал турнира. Соперник команды Венсана Компани определится после жеребьевки.
Кубок Бельгии, четвертьфинал
«Андерлехт» – «Кортрейк» 3:0
Голы: Куаме, 35, 76, Гомес, 43
«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Магальян, Худт, Гомес (Михайличенко, 87), Ольссон (Ашимеру, 66), Каллен, Версарен (Амузу, 80), Рафаэлов (Аит Эль Хадж, 80), Зиркзее (Раман, 66), Куаме.
«Кортрейк»: Делле, Девэле, Сейнсбери, Ружо, Д’Хаэне, Вандендрище, Палаверса (Торп, 69), Селемание, Мбайо (Морено, 69), Кадри (Фиксель, 80), Бадаммоси (Мессуди, 74).Предупреждения: Ольссон
Комментарии 0