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«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце

Игровое время украинца ограничилось несколькими минутами
Футбол Украинские легионеры
21:47
«Андерлехт» разгромил «Кортрейк» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии. Михайличенко появился лишь в конце
Фото - Андерлехт

В четвертьфинале Кубка Бельгии «Андерлехт» в родных стенах разгромил «Кортрейк».

Хозяева не испытали больших проблем с соперником. Отличился Гомес, а дубль Куаме довел разрыв до разгромного.

Защитник Богдан Михайличенко отыград всего несколько минут. Украинец аж на 87-й минуте вышел не замену вместо автора второго гола в матче.

«Андерлехт» вышел в полуфинал турнира. Соперник команды Венсана Компани определится после жеребьевки.

Кубок Бельгии, четвертьфинал

«Андерлехт» – «Кортрейк» 3:0

Голы: Куаме, 35, 76, Гомес, 43

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Магальян, Худт, Гомес (Михайличенко, 87), Ольссон (Ашимеру, 66), Каллен, Версарен (Амузу, 80), Рафаэлов (Аит Эль Хадж, 80), Зиркзее (Раман, 66), Куаме.

«Кортрейк»: Делле, Девэле, Сейнсбери, Ружо, Д’Хаэне, Вандендрище, Палаверса (Торп, 69), Селемание, Мбайо (Морено, 69), Кадри (Фиксель, 80), Бадаммоси (Мессуди, 74).

Предупреждения: Ольссон
Сергей Стаднюк
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Теги

Богдан Михайличенко Андерлехт Кубок Бельгии (футбол) Кортрейк

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