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«Андерлехт» с Михайличенко не сумел отобрать очки у команды Наингголана

Несмотря на поражение, подопечные Компани не вылетели из зоны плей-офф
Футбол Украинские легионеры
21:24
«Андерлехт» с Михайличенко не сумел отобрать очки у команды Наингголана
Фото - Андерлехт

В 14-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» на выезде сыграл уступил «Антверпену».

Все основные события пришлись на второй тайм. В течение 20 минут хозяева решили исход встречи. Сначала Фрай оформил ассист на Юсуфа, затем он отправил мяч в ворота после нереализованного пенальти.

Защитник брюссельцев Богдан Михайличенко начал матч на скамейке запасных. Украинец появился на поле на 74-й минуте.

«Антверпен» догнал «Брюгге» по очкам в турнирной таблице. Отставание от сенсационного новичка «Сент-Жиллуа» составляет четыре очка. «Андерлехт» сохранил свое место в зоне плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 14 тур

«Антверпен» – «Андерлехт» 2:0

Голы: Юсуф, 63, Фрай, 82

«Антверпен»: Бутес, Де Лат, Сек, Энгельс, Вайнз, Юсуф, Наингголан, Двомо (Геркенс, 75), Бенсон (Самата, 86), Баликвиша (Фишер, 86), Фрай.

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Сарделла (Михайличенко, 74), Харвуд-Беллис, Худт, Гомес, Каллен, Ольссон (Ашимеру, 83), Версарен (Амузу, 59), Аит Эль Хадж (Рафаэлов, 73), Зиркзее (Раман, 59), Куаме.

Предупреждения: Каллен, Худт, Харвуд-Беллис
Сергей Стаднюк
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ФК Антверпен Андерлехт Богдан Михайличенко чемпионат Бельгии

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