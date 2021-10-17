Два пенальти не помогли «Андерлехту» с Михайличенко переиграть «Сент-Трюйден» без Филиппова

Украинский защитник провел весь матч

Фото - Андерлехт

В 11-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» на выезде сыграл вничью с «Сент-Трюйденом».

Оба мяча гости забили с пенальти. Сначала счет открыл Рафаэлов, затем снова команду вывел вперед Гомес. Между ними затесался гол Конате. Однако на четвертой компенсированной минуте Лейстнер вырвал ничью для хозяев.

Защитник Богдан Михайличенко провел на поле весь матч. Нападающий Александр Филиппов даже не попал в заявку.

«Андерлехт» на три очка отстал от зоны чемпионского плей-офф. «Сент-Трюйдену» не хватает одного пункта до зоны еврокубкового плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 11 тур

«Сент-Трюйден» – «Андерлехт» 2:2

Голы: Конате, 56, Лейстнер, 90+4 – Рафаэлов, 48 (пен.), Гомес, 78 (пен.)

«Сент-Трюйден»: Шмидт, Лейстнер, Тейшейра, Лавале, Конате, Брюль, Дюркин (Ито, 83), Бауэр (Хасиока, 84), Какаче (Балонго, 89), Хаяши (Койта, 76), Хара.

«Андерлехт»: ван, Кромбрюгге, Гомес (Мурильо, 90+3), Харвуд-Беллис, Худт, Михайличенко, Ольссон (Ашимеру, 73), Каллен, Амузу (Аит Эль Хадж, 73), Рафаэлов (Раман, 64), Зиркзее (Версарен, 64), Куаме.

Предупреждения: Шмидт, Тейшейра