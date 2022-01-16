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Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»

Правда украинец так и не сыграл в Суперкубке Испании
Футбол Примерa (Испания)
16 января 22:57
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Андрей Лунин / фото - Eurosport

Мадридский «Реал» выиграл свой 12-й Суперкубок Испании в истории, обыграв в финале «Атлетик Бильбао» (2:0).

Для украинского вратаря «бланкос» Андрея Лунина этот трофей стал первым в футболке «сливочных».

Голкипер проводит свой второй сезон в первой команде «сливочных», но в минувшей кампании мадридский клуб не выиграл ни одного титула.

Украинец так и не сыграл ни одной минуты в этом турнире, а его главный конкурент Тибо Куртуа отбил пенальти в концовке финального матча.

Лучшим же игроком встречи был признан 36-летний хавбек Лука Модрич, который забил победный гол.

Напомним, Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Атлетик Бильбао

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