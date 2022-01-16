Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»

Правда украинец так и не сыграл в Суперкубке Испании

Андрей Лунин / фото - Eurosport

Мадридский «Реал» выиграл свой 12-й Суперкубок Испании в истории, обыграв в финале «Атлетик Бильбао» (2:0).

Для украинского вратаря «бланкос» Андрея Лунина этот трофей стал первым в футболке «сливочных».

Голкипер проводит свой второй сезон в первой команде «сливочных», но в минувшей кампании мадридский клуб не выиграл ни одного титула.

Украинец так и не сыграл ни одной минуты в этом турнире, а его главный конкурент Тибо Куртуа отбил пенальти в концовке финального матча.

Лучшим же игроком встречи был признан 36-летний хавбек Лука Модрич, который забил победный гол.

Напомним, Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании.