Андрей Шевченко: биография, блестящая карьера и личная жизнь легенды украинского футбола

История успеха одной из главных личностей в украинском футболе — Шевченко Андрея

Андрей Шевченко/Фото: LightRocket via Getty Images

Царь, Дьявол с Востока или просто Шева — все украинские футбольные фанаты знают, кому принадлежат эти прозвища. И сколько лет Андрею Шевченко не было бы, в сердцах болельщиков он всегда остается молодым нападающим, которому покорились невероятные достижения.

Рассказываем, как складывалась карьера и личная жизнь легендарного украинского спортсмена.

Шевченко Андрей в начале пути

Андрей Николаевич Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Дворковщина (Киевская область). Через три года семья будущей звезды переехала в Киев, где поселилась на Оболони.

Юный Шевченко начал выступать за футбольную команду местного ЖЭКа. Во время одного из турниров талантливого игрока заметил тренер Александр Шпаков и позвал заниматься к себе в группу в ДЮСШ киевского «‎Динамо».

Интересно, что Андрея Шевченко семья не разделяла его увлечения футболом. Отец Николай хотел, чтобы сын пошел по его стопам и после окончания школы начал военную карьеру. Однако Александру Шпакову удалось убедить родителей Андрея и заверить, что у него есть шансы достичь больших высот в футболе.

Первый успех ждал в 1990 году: по итогам товарищеского турнира под названием «Кубок Иана Раша» Андрей был признан лучшим бомбардиром. Более того, из всех участников он был самым молодым. Иан Раш, звезда английского клуба «Ливерпуль», вручил восходящей звезде пару новых бутс.

Затем последовали командные победы на местных и международных соревнованиях.

Карьера игрока: от головокружительного успеха до спада

С 1993 года Шевченко начал выступать за «Динамо-2» и по итогам сезона 1993/94 стал лучшим бомбардиром команды.

8 ноября 1994 года Андрей дебютировал за основной состав «бело-синих» в противостоянии с донецким «Шахтером». 1 декабря того же года молодой форвард забил первый гол за «Динамо» в ворота «Днепра».

Сезон 1997/98 ознаменовался для Шевы историческим хет-триком в ворота «Барселоны». Это произошло в том самом легендарном матче украинского и испанского клуба в рамках Лиги чемпионов, когда динамовцы под руководством Валерия Лобановского одержали победу со счетом 0:4. Шевченко тогда был признан лучшим украинском игроком ЛЧ.

В сезоне 1998/99 футболист завоевал звание лучшего бомбардира УПЛ и Лиги чемпионов УЕФА.

В период с 1994-го по 1999-й год в составе «Динамо» Андрей 5 раз становился чемпионом Украины (1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99) и трижды выигрывал Кубок Украины (1995/96, 1997/98, 1998/99).

После этого в карьере Шевченко футболиста начался новый, феерический, этап.

В мае 1999 года был объявлен трансфер украинской звезды футбола в итальянский клуб «Милан». Сумма сделки составила 25 млн долларов.

21 августа 1999-го Андрей впервые вышел на поле в футболке «красно-черных». Этот дебют состоялся в игре с «Пармой» в рамках Суперкубка Италии. В Серии А Шева первый раз сыграл 28 августа того же года во время противостояния с командой «Лечче». В этом же матче украинец забил первый гол за «Милан».

Этот период можно смело назвать лучшим в карьере Шевченко футболиста. Он помог «дьяволам» стать чемпионами Серии А (2003/04), обладателями Кубка Италии (2002/03) и Суперкубка Италии (2004), а также победить в Лиге чемпионов (2002/03) и завоевать Суперкубок УЕФА (2003).

Помимо командных достижений, украинский легионер получил и большое количество личных наград, среди них: лучший бомбардир Серии А (2000, 2004), Лиги чемпионов (2001, 2006), в истории миланских дерби (14 голов) и Суперкубка Италии, лучший иностранный футболист года в Италии (2004) и еще множество других.

Бесспорно, наивысшим достижением для Шевченко стала победа в престижнейшей футбольной премии под названием Золотой мяч. 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал третьим украинцем, который обладает Золотым мячом. До этого его получали Олег Блохин и Игорь Беланов.

В 2006 году по семейным обстоятельствам звездный форвард принял решение покинуть «Милан».

В мае 2006 года стало известно, что Шева стал игроком лондонского «Челси». Сумма трансфера — 43,8 млн евро.

Дебютный матч за «синих» Андрей провел 13 августа 2006-го, когда вышел на игру с «Ливерпулем» в рамках Суперкубка Англии. Уже в первой игре за новый клуб нападающий отметился забитым мячом.

Период в составе «Челси» тоже был успешным, хоть и не таким блистательным, как в «Милане». Шевченко помог команде завоевать Кубок Англии и Кубок Футбольной лиги (2006/07), а также Суперкубок Англии (2009).

Летом 2008-го украинский футболист на правах аренды вернулся в «Милан». Срок аренды был рассчитан на год. Сезон 2008/09 в итальянском клубе не подарил Андрею выдающихся моментов карьеры — в 26 матчах он отметился лишь 2 голами. Наград и кубков «красно-черным» завоевать не удалось.

Последним клубом для Шевченко стало киевское «Динамо». 29 августа 2009 года он подписал с «бело-синими» контракт. Первый матч после возвращения в родную команду Андрей провел 31 августа против донецкого «Металлурга». Игра проходила в Киеве и вызвала ажиотаж среди болельщиков — стадион был переполнен.

На старте сезона 2010/11 Шеву назначили капитаном клуба, но уже в начале 2011 года его на этой должности сменил вратарь Александр Шовковский.

Последним клубным успехом для Андрея Шевченко стала победа в Суперкубке Украины в 2011-м. В 2012 году легендарный украинский игрок попрощался с «Динамо».

За всю свою клубную карьеру он провел 648 матчей и забил 321 мяч.

В национальную команду по футболу первый вызов форвард получил в 1995 году. Первый гол за сборную он забил в мае 1996-го в ворота Турции.

В футболке «желто-синих» Шевченко выступал на чемпионате мира 2006, где украинская сборная под руководством Олега Блохина дошла до 1/4 финала, что стало ее лучшим результатом в истории.

Также Андрей защищал цвета национальной команды на Евро 2012. Тогда Украина была страной-хозяйкой (совместно с Польшей), что позволило выступать в финальной стадии, без прохождения квалификации. «Желто-синие» попали в группу D. В групповом этапе сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1 (в этом матче оба гола забил Шевченко). В противостояниях с Англией и Францией украинская команда проиграла и не смогла пройти в следующий этап чемпионата Европы.

Встреча с Англией стала последней в игровой карьере Андрея Шевченко. Всего за сборную Украины по футболу он провел 111 матчей и забил 48 голов.

Шевченко-тренер: взлеты и падения

Осенью 2012 года на тот момент уже экс-футболист получил предложение возглавить национальную команду. Он его отклонил, чтобы уделить внимание тренерскому образованию.

С 2013-го по 2015-й бывший спортсмен проходил тренерские курсы, по завершению которых получил лицензию категории PRO.

Зимой 2016 года новоиспеченный специалист вошел в тренерский штаб национальной команды. А уже летом 2016-го было объявлено, что теперь Андрей Шевченко — тренер сборной Украины.

Под руководством Шевы «желто-синие» не смогли отобраться на чемпионат мира 2018. При этом команда успешно прошла квалификацию на Евро 2020: украинские футболисты не проиграли ни одного матча в рамках отборочного турнира. Также невероятным успехом в этой квалификации стала домашняя победа над сборной Португалии со счетом 2:1 (14 октября 2019 года).

В финальной стадии чемпионата Европы 2020 национальная команда дошла до 1/4 финала, что является лучшим выступлением сборной в истории участия на ЧЕ.

На такой позитивной ноте 1 августа 2021 года стало известно, что Андрей Шевченко больше не является главным тренером сборной Украины по футболу, игроки которой трогательно попрощались со своим наставником, опубликовав посты благодарности в своих социальных сетях.

Без работы украинский специалист недолго не остался. 7 ноября 2021 года итальянский клуб «Дженоа», играющий в Серии А, объявил о назначении Шевченко на должность главного тренера. Руководство команды возлагало на него огромные надежды. Но уже 15 января 2022 года Андрей был уволен из-за плохих результатов. В 11 матчах под его руководством игроки «Дженоа» смогли одержать лишь одну победу.

После этого в СМИ появилась информация, что украинец подписал предварительное соглашение и вскоре он станет главным тренером сборной Польши. Но затем появились данные, что Шевченко не смог расторгнуть контракт с «Дженоа», из-за чего новую должность он не получит.

Семья Андрея Шевченко: жена и дети

В 2004 году украинский футболист женился на Кристен Пазик — американской модели польского происхождения.

Пара воспитывает четверых сыновей: Джордана (род. 29 октября 2004), Кристиана (род. 13 ноября 2006), Александра (род. 1 октября 2012) и Райдера-Габриэля (род. 6 апреля 2014).

Семья живет на две страны: Украину и Англию. У пары есть квартира в Киеве и особняк в Лондоне, где они и проводят большую часть времени.

Супруги часто делятся в социальных сетях семейными снимками, а также продолжают публично признаваться в чувствах друг другу.

Не футболом единым: увлечения и общественная деятельность

Талантливый человек талантлив во всем. Это утверждение Андрей Шевченко подтвердил благодаря своим успехам в гольфе. В 2011 году футболист завоевал серебро на чемпионате Украины по гольфу, а в 2013-м — одержал победу на турнире английского гольф-клуба Queenwood Golf Club.

Как и многие знаменитости, Шева занимается благотворительностью. В 2004 году он основал «Благотворительный фонд Андрея Шевченко», которым руководит его сестра Елена. Фонд оказывает материальную помощь воспитанникам украинских интернатов: закупает спортивный инвентарь, одежду, технику и т.д. Еще Андрей регулярно играет на благотворительных матчах и принимает участие в благотворительных аукционах.

Звездный спортсмен пробовал свои силы и в политике. В 2012 году он вступил в партию «Украина — Вперёд!», в партийном списке которой был вторым номером. Однако этой организации не удалось получить парламентское представительство на выборах в 2012-м. После этого Шевченко не присоединялся ни к какой политической структуре.

В 2021 году свет увидела автобиографическая книга Андрея Шевченко под названием «Благородная сила. Моя жизнь, мой футбол». Книга была написана в соавторстве с итальянским журналистом Алессандро Альчато. В ней рассказывается о профессиональном становлении футболиста, его победах и поражениях. Также экс-игрок вспоминает людей, которые помогли ему стать тем, кем он является сейчас.

Как-то Андрей Шевченко сказал:

«Если поставить цель, верить в себя и идти к ней, то все обязательно получится. Только так и достигают успеха как в спорте, так и в жизни».

Оглядываясь на его биографию, можно даже не сомневаться, что ему покорится еще не одна вершина.