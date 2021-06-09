Андриевский: «Через пару дней начну ездить на базу и работать там»

Александр Андриевский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о своем отпуске и течении восстановления от травмы. Ожидается, что футболист вернется в общую группу к началу сборов.

А после того, как вернулся в Киев, занимаюсь индивидуально с реабилитологом, готовлюсь к сборам, делаю определенные упражнения для колена. Через пару дней начну ездить на базу и работать там. Чувствую себя нормально, все хорошо, восстановление идет по плану. Планируется, что я присоединюсь к работе в общей группе на сборах.

Какие планы на оставшиеся дни отпуска? Не думал над этим, возможно, на несколько дней поеду к другу в Харьков или в Одессу, хотя это маловероятно.