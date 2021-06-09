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Андриевский: «Через пару дней начну ездить на базу и работать там»
Ожидается, что хавбек успеет восстановиться от травмы к сборам «Динамо»
Александр Андриевский / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о своем отпуске и течении восстановления от травмы. Ожидается, что футболист вернется в общую группу к началу сборов.
У меня все хорошо, спасибо. Во время отпуска ездил на 9 дней в Турцию, здорово отдохнул, все очень понравилось, восстановил и физические, и моральные силы. Я был в Бодруме, там вода немного прохладная, но погода была замечательная, теплая: +33 градуса.
А после того, как вернулся в Киев, занимаюсь индивидуально с реабилитологом, готовлюсь к сборам, делаю определенные упражнения для колена. Через пару дней начну ездить на базу и работать там. Чувствую себя нормально, все хорошо, восстановление идет по плану. Планируется, что я присоединюсь к работе в общей группе на сборах.
Какие планы на оставшиеся дни отпуска? Не думал над этим, возможно, на несколько дней поеду к другу в Харьков или в Одессу, хотя это маловероятно.
Также на сборах сможет заниматься в общей группе Владимир Шепелев.
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