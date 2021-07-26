Андриевский: «Матчи с «Атлетиком» и «Унионом» дали «Динамо» опыт перед ЛЧ»

Александр Андриевский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский подвел итоги летних предсезонных сборов киевлян.

Наверное, матчи с «Атлетиком» Бильбао и «Унионом» запомнились больше всего. Понравились эти спарринги, интересные соперники.

Как обычно, в конце сборов чувствуется усталость. Сейчас вернемся в Киев и будем готовиться непосредственно к первому матчу. Конечно, готовы к старту сезона на 100 процентов. Провели здесь много матчей. Первая игра с «Вересом» покажет, насколько мы хорошо подготовились.

Конечно, мы уже соскучились по нашим болельщикам. Очень хочется поскорее выйти на поле «Олимпийского» и порадовать их хорошей игрой.