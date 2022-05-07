Итальянские СМИ опровергли информацию, что Шевченко может приобрести «Пескару»
Андрій Шевченко передав клініці Охмадит ліків на 400 тисяч євро
Екстренер збірної України заявив, що поки футбол для цього далеко на задньому плані
16:56
Андрій Шевченко / Фото - fanday.net
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко активно допомагає батьківщині в часи війни з росією.
Його прес-аташе повідомляє, що з Італії від колишнього нападника «Динамо», «Мілану» і «Челсі» надійшли ліки для дитячої клініки Охмадит на суму близько 400 тисяч євро.
Нагадаємо, нещодавно в італійських ЗМІ з’явилася інформація, що Шевченко може придбати клуб «Пескара». Проте сам володар «Золотого м’яча» заявив, що зараз для нього футбол далеко на задньому плані, а основне – допомогти Україні виграти війну за свою незалежність і цілісність.
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