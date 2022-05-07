Андрій Шевченко передав клініці Охмадит ліків на 400 тисяч євро

Екстренер збірної України заявив, що поки футбол для цього далеко на задньому плані

Андрій Шевченко / Фото - fanday.net

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко активно допомагає батьківщині в часи війни з росією.

Його прес-аташе повідомляє, що з Італії від колишнього нападника «Динамо», «Мілану» і «Челсі» надійшли ліки для дитячої клініки Охмадит на суму близько 400 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно в італійських ЗМІ з’явилася інформація, що Шевченко може придбати клуб «Пескара». Проте сам володар «Золотого м’яча» заявив, що зараз для нього футбол далеко на задньому плані, а основне – допомогти Україні виграти війну за свою незалежність і цілісність.