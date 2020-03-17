Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
Андронов: «Динамо» просто так не отдаст игру «Вильярреалу»
Популярный комментатор дал свой прогноз на второй матч 1/8 финала ЛЕ
10:52
Алексей Андронов / фото - Трибуна
Популярный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевском «Динамо» предстоит сыграть против «Вильярреала».
«Киевляне проиграли первую встречу, а Йожеф Сабо, бывший наставник «Динамо», даже назвал «Вильярреал» большой командой. Мне кажется, что здесь есть некоторое преувеличение. «Вильярреал» – команда не топовая, она просто очень опытная, именно на фоне «Динамо» в европейском плане. Также обладает хорошим подбором игроков, плюс ставит перед собой большие цели в Лиге Европы, в отличие от «Динамо».
В отчетах о первой встрече встречались такие слова, мол, «Динамо» стало проще. Теперь есть четкая концентрация на чемпионат и Кубок Украины – и это самое главное. Поэтому я думаю, что какие-то основные игроки «Динамо» получат отдых в ответном матче.
Это не значит, что «Динамо» так просто что-то отдаст игру, в Луческу так не бывает, но «Вильярреал» будет иметь преимущество, даже в свежести, потому что у киевлян был тяжелый матч с «Зарей» в своем национальном чемпионате».
Напомним, Роберто Моралес также дал свой прогноз на этот матч.