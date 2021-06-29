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Англия отправила в отставку Йоахима Лёва и может стать соперником Украины на Евро-2020

Тактическая игра и сыгранность Германии уступили индивидуальным качествам британцев

Футбол Евро-2020
21:12
Англия отправила в отставку Йоахима Лёва и может стать соперником Украины на Евро-2020
Саутгейт победил Лёва / Фото: UEFA

В Лондоне в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Англии обыграла Германию со счетом 2:0.

Германия отлично начала матч, завладев мячом и организовывая свои атаки через Кая Хаверца и Леона Горецку. За первые 15 минут игры у англичан с их защитным футболом даже шансов на создание острой атаки не было.

Благо, у команды Гаррета Саутгейта есть Рахим Стерлинг, Гарри Кейн и Киран Триппьер, которые создавали хоть какуе-то опасность благодаря своим индивидуальным качествам. Они же с партнерами переломили ход противостояния и позволили Англии завладеть игровым преимуществом.

Во втором тайме немного примитивная в плане постоения игры Англия за счет тех же индивидуальных качеств и физической мощи начала перебегать оппонентов. Когда же у немцев появлялись моменты в контратаках, то Гарри Магуайр всех отсекал от мяча, а если этого не случалось, то спасал Джорждан Пикфорд.

На 75-й минуте Англия открыла счет. Люк Шоу прострелил с левого фланга, а Стерлинг оказался первым на мяче – 1:0. Немцы могли быстро отыграться. Но Томас Мюллер не попал по воротам во время выхода один на один с Пикфордом.

На 86-й минуте уже Кейн был первым на фланговом простреле и он в прыжке дотянулся к мячу, вколотив его в ворота. После этого гола Германия потеряла все шансы отыграться. Очевидно, что Йоахим Лёв не хотел, чтобы его последний матч, как главного тренера Германии, был таким.

Отметим, что Англия в четвертьфинале Евро-2020 сыграет с победителем матча Швеция – Украина, онлайн трансляцию которого можно отследить на XSPORT.ua.

Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала.

Англия – Германия 2:0

Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 85

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу, Сака (Грилиш, 69), Кейн, Стерлинг

Германия: Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Кроос, Горецка, Госенс (Сане, 88), Хаверц, Мюллер, Вернер (Гнабри, 68)

Предупреждения: Райс, Филлипс, Магуайр – Гинтер, Госенс


Карен Агабекян
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Теги

сборная Германии (футбол) сборная Англии (футбол)

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