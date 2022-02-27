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Англия продолжает поддерживать Украину. Фото Ярмоленко украсило домашнюю арену «Вест Хема»

Сам футболист обратился с призывом прекратить войну
Футбол Украинские легионеры
21:24
Англия продолжает поддерживать Украину. Фото Ярмоленко украсило домашнюю арену «Вест Хема»
Андрей Ярмоленко

Лондонский «Вест Хем» выразил свою поддержку Андрею Ярмоленко, разместив баннер с его фотографией на «Лондон Стэдиум»:

 

«Отправляем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украину.»

 

Сам же Ярмоленко разместил в своих соцсетях пост:

 

«Я хотел бы поблагодарить всем за вашу поддержку, всем британцам и тем, кто поддерживает Украину. Мы все знаем правду и должны сделать все, чтобы остановить войну.»

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал фото легенды «Динамо» Владимира Бессонова, который вступил в тероборону.

 

Источник: XSPORT
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Динамо Киев

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