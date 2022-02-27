Англия продолжает поддерживать Украину. Фото Ярмоленко украсило домашнюю арену «Вест Хема»

Сам футболист обратился с призывом прекратить войну

Андрей Ярмоленко

Лондонский «Вест Хем» выразил свою поддержку Андрею Ярмоленко, разместив баннер с его фотографией на «Лондон Стэдиум»:

«Отправляем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украину.»

Сам же Ярмоленко разместил в своих соцсетях пост:

«Я хотел бы поблагодарить всем за вашу поддержку, всем британцам и тем, кто поддерживает Украину. Мы все знаем правду и должны сделать все, чтобы остановить войну.»

Ранее XSPORT.ua опубликовал фото легенды «Динамо» Владимира Бессонова, который вступил в тероборону.