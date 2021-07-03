Сегодня Украины сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020
Англия рискует потерять игрока перед игрой с Украиной
Сака получил повреждение
Фото: BBC
Полузащитник сборной Англии Букайо Сака может не сыграть против Украины в 1/4 финал Евро-2020.
Хавбек получил травму на последней тренировке команды. Занятие игрок «Арсенала» завершить не смог, сообщает The Telegraph.
Участие Сака в игре с Украиной находится под большим вопросом. Он отыграл два матча на Евро-2020, один из которых против Германии в 1/8 финала.
Матч с Украиной состоится в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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