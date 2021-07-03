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Англия рискует потерять игрока перед игрой с Украиной

Сака получил повреждение
Футбол Евро-2020
12:08
Англия рискует потерять игрока перед игрой с Украиной
Фото: BBC

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака может не сыграть против Украины в 1/4 финал Евро-2020.

Хавбек получил травму на последней тренировке команды. Занятие игрок «Арсенала» завершить не смог, сообщает The Telegraph.

Участие Сака в игре с Украиной находится под большим вопросом. Он отыграл два матча на Евро-2020, один из которых против Германии в 1/8 финала.

Матч с Украиной состоится в 22:00.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Англии (футбол) сборная Украины (футбол) Украина – Англия

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