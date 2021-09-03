Англия уничтожила Венгрию, повторив счет матча с Украиной

«Львы» полны спортивной злости после проигранного финала Евро-2020

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В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Англии на выезде расправилась с венграми.

Подопечные Гарета Саутгейта решили потерпеть с голами до второго тайма.

Лишь на 55 минуте Стерлинг точным ударом открыл счет, и вскоре его уже удвоил Кейн.

После подачи Магуаэр в своем привычном стиле выиграл воздух и довел дело до разгрома, а Райс под занавес встречи сделал счет неприличным.

ЧМ-2022. Квалификация, группа I

Венгрия – Англия 0:4

Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магуаэр, 69, Райс, 87

Венгрия: Гулачи, Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла (Варга, 70), Собослаи, Кляйнхайслер (Газдаг, 82), Шаллаи (Шаллои, 66), Шафер, Салаи, Салаи.

Англия: Пикфорд, Шоу, Уокер, Стоунз, Магуайр, Маунт (Лингард, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Грилиш (Сака, 88), Стерлинг, Кейн.

Предупреждения: Болла (35), Райс (54), Стерлинг (56), Орбан (58), Газдаг (89).

ЧМ-2022. Квалификация, группа I

Андорра – Сан Марино 2:0

Голы: Валес, 17, 24

Андорра: Гомес Морейра, Сан-Николас, Сервос, Макс Льовера, Алаведра, Алаэс, Валес (Вьейра, 73), Морено (Вьейра, 65), Рикард (Бернат, 86), Мартинес (Рубио, 86), Пухоль (Мартинес, 73).

Сан Марино: Бенедеттини, Фаббри, Росси (Чеволи, 46), Палацци, Хирш (Чеккароли, 75), Лунадеи (Муларони, 75), Баттистини, Голинуччи, Томассини (Витайоли, 75), Нанни, Томассини (Дзафферани, 46).

Предупреждения: Пухоль (54), Алаэс (62), Баттистини (64), Хирш (70).

ЧМ-2022. Квалификация, группа I

Польша – Албания 4:1

Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 – Цикалеши, 25

Польша: Щенсны, Глик, Рыбус (Пухач, 81), Беднарек, Берешиньски (Давидович, 33), Крыховяк, Юзвяк, Модер, Франковски (Линетти, 62), Букса (Швидерски, 81), Левандовски.

Албания: Бериша, Исмайли, Кумбула, Гимшити, Хюсай, Гьясула, Траши (Роши, 67), Баре, Абраши (Чекичи, 74), Цикалеши (Узуни, 83), Манай (Баляй, 68).

Предупреждения: Абраши (4), Баре (7), Хюсай (11), Гьясула (54), Манай (65), Швидерски (82), Беднарек (86).