Английский комментатор может лишиться работы из-за оговорки в эфире в адрес «Манчестер Сити»

Фанаты «горожан» недовольны

Джим Беглин / Фото: Twitter

Британский комментатор Джим Беглин попал в неприятную ситуацию из-за своей оговорки во время трансляции матча 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (1:0). Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, комментатор назвал стадион «Ман Сити» «Этихад» как Emptyhad, что переводится как «пустой хад».

Фанаты «горожан» недовольны такой оплошностью Бенлига в эфире и требую отстранить комментатора от работы.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» уверенно лидирует.