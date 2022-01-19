Тухель: «Челси» не может каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум»
Английский комментатор может лишиться работы из-за оговорки в эфире в адрес «Манчестер Сити»
Фанаты «горожан» недовольны
14:30
Джим Беглин / Фото: Twitter
Британский комментатор Джим Беглин попал в неприятную ситуацию из-за своей оговорки во время трансляции матча 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (1:0). Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, комментатор назвал стадион «Ман Сити» «Этихад» как Emptyhad, что переводится как «пустой хад».
Фанаты «горожан» недовольны такой оплошностью Бенлига в эфире и требую отстранить комментатора от работы.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» уверенно лидирует.