Аномальный день пенальти. 4 гранда АПЛ одержали победы благодаря 11-метровым ударам

В 4-х матчах назначили шесть 11-метровых ударов

Криштиану Роналду / фото - MUFC

11 декабря в АПЛ стало аномальным для английских грандов.

«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» смогли добыть три очка в один игровой день.

Примечательным стало то, что все эти гранды смогли взять три очка благодаря ударам с точки.

Сначала «Манчестер Сити» получил право на не самый очевидный 11-метровый удар в игре с «Вулверхэмптоном», играя в большинстве.

Следующими на очереди оказался «Ливерпуль», удар с точки которого испортил для Джеррарда возвращение на «Энфилд».

А вот «Челси» сразу два раза реализовал пенальти, но и сами «аристократы» получили наказание в своей штрафной.

Закрыл «программу 11-метровых ударов» мастер ударов с точки Криштиану Роналду, принесший МЮ победу.

В общей сложности команды шесть раз пробили с точки за один игровой день – такого не случалось в АПЛ уже 11 лет.