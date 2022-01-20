Анри: «Я вырос в эпоху «заткнись и играй», нынешнее поколение – другое»
Анри может вернуться к работе тренера во Франции
«Бордо» идет 19-м в таблице
13:50
Фото: mirror
«Бордо» вскоре может сменить главного тренера.
Владимира Петковича могут уволить в ближайшее время. Команда под его руководством идет 19-й в чемпионате.
На его место рассматривают Тьерри Анри, сообщает RMC Sport. На данный момент он работает в тренерском штабе в сборной Бельгии.
Анри ранее работал в «Монако», но успеха с командой не добился.
У «Бордо» кроме финансовых проблем также испортились отношения со спонсором, с которым клуб разорвал контракт.
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