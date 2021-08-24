ПСЖ вновь предложил Мбаппе продлить контракт
Анри: «Надеюсь, Мбаппе не уйдет из ПСЖ»
Экс-форвард призвал игрока остаться в команде
11:45
Фото: AFP
Бывший нападающий Тьерри Анри в комментарии GFFN призвал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе не уходить из клуба.
«Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Всегда можно порассуждать и много чего сказать. Я вижу, что он в команде, что он тренируется, играет и пытается создавать шансы для своих партнеров. Он забивает голы.
Игрок выполняет условия своего контракта, не делает ничего плохого и выкладывается на поле, так что будьте счастливы. Как я часто говорю, имея дело с исключительным игроком, мы всегда ищем что-то плохое, какие-то мелочи. Я надеюсь, что он останется в «ПСЖ», и все будет хорошо.
Посмотрим, что случится в будущем. Но разве он кого-то не уважает? Нет, я этого не видел. Он играет хорошо».
ПСЖ предложил игроку продлить контракт на улучшенных условиях.
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