Анри вновь будет в тренерском штабе сборной Бельгии на крупном турнире

Ранее француз был ассистентом наставника команды на ЧМ-2018

Тьерри Анри / Фото - Getty Images

В тренерский штаб сборной Бельгии вошел Тьерри Анри. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Французский специалист будет работать с командой во время Евро-2020. Отметим, что ранее он уже был ассистентом наставника команды в период с 2016 по 2018 годы.

Кроме «красный дьяволов» Анри работал в двух клубах. Специалист был главным тренером «Монако» и «Монреаль Импакт».

Ранее легендарный французский форвард вошел в Зал славы АПЛ.