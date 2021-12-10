Ди Мария: «Даже С Месси не получится всегда выигрывать 5:0»
Анри: «Вы видели, как плакал Месси, когда покидал «Барселону»?
Экс-форвард сборной Франции не верил, что аргентинец уедет из Каталонии
Лионель Месси на прощальной пресс-конференции в Барселоне / Фото: ВВС
Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ. Его слова приводит GQ.
«Никогда не думал, что Месси уйдет из «Барселоны». Когда покидаешь место, где ты с детства, и вдобавок не мог даже представить, что уйдешь — это отнимает много эмоций. Нужно осознать и понять, где ты, адаптироваться к новому чемпионату и к новому клубу. Месси еще нужно адаптироваться в ПСЖ. Вы видели, как он плакал, уходя из «Барселоны». Нужно понимать, что Лионель тоже человек. Но я верю, что он справится. Я в нем уверен».
Ранее стало известно, что окружение Месси недовольно главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино.
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