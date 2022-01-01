Анри: «Я вырос в эпоху «заткнись и играй», нынешнее поколение – другое»
Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри сравнил свое поколение футболистов с нынешним. Его слова приводит GQ.
– Вы помощник тренера сборной Бельгии. Вы тренировали в «Монако» и «Монреале». Хотите стать топ-тренером?
– Определенно. Я бы с удовольствием добился этого, но нужно быть готовым. Иногда нужны правильные инструменты, правильная команда, которая понимает, кто вы. Также есть эволюция.
Я думал, что мои знания о нашем образовании высечены на камне. Я вырос в эпоху «заткнись и играй». Там, где нельзя бросить вызов тренеру. Я вырос с мыслью, что если ты не играешь, то это потому, что ты дерьмо.
Сейчас нужно познакомиться с новым поколением. Нужно понять их код. Нужно понять, что иногда опаздывать к ним – нормально. Да, я получил определенное образование, но сейчас игроки меня перевоспитывают.
Но если речь о музыке, того, что я ношу, и всего остального, ничего не изменилось, потому что тут я могу понять парней.
Ранее Анри высказал свое мнение об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
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