Анри: «Я вырос в эпоху «заткнись и играй», нынешнее поколение – другое»

Тьерри Анри / Фото: Twitter

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри сравнил свое поколение футболистов с нынешним. Его слова приводит GQ.

– Определенно. Я бы с удовольствием добился этого, но нужно быть готовым. Иногда нужны правильные инструменты, правильная команда, которая понимает, кто вы. Также есть эволюция.

Я думал, что мои знания о нашем образовании высечены на камне. Я вырос в эпоху «заткнись и играй». Там, где нельзя бросить вызов тренеру. Я вырос с мыслью, что если ты не играешь, то это потому, что ты дерьмо.

Сейчас нужно познакомиться с новым поколением. Нужно понять их код. Нужно понять, что иногда опаздывать к ним – нормально. Да, я получил определенное образование, но сейчас игроки меня перевоспитывают.

Но если речь о музыке, того, что я ношу, и всего остального, ничего не изменилось, потому что тут я могу понять парней.