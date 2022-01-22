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Ансу Фати может пропустить остаток сезона

Испанцу предстоит решиться на операцию
Футбол Примерa (Испания)
14:31
Ансу Фати может пропустить остаток сезона
Ансу Фати / фото - Football Espana

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил тяжелую травму, из-за которой может вылететь на очень длительный срок.

Как сообщает TV3, у испанца диагностировали повреждение промаксимального сухожилия бицепса левого бедра. В клубе обсуждают возможность операции, чтобы избавиться от регулярных повреждений бедра, от которых страдает футболист.

Но в случае хирургического вмешательства форвард пропустит весь остаток сезона.

Медецинский и тренерский штаб команды всецело выступают за проведение операции. Окончательное решение будет принято после встречи с 19-летним игроком и его родителями.

Минувший сезон Фати также пропустил почти целиком из-за разрыва крестообразных связок. В нынешней же кампании он провел лишь 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

Напомним, спортивный директор «Барселоны» заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Ансу Фати травмы

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