Ансу Фати может пропустить остаток сезона

Испанцу предстоит решиться на операцию

Ансу Фати / фото - Football Espana

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил тяжелую травму, из-за которой может вылететь на очень длительный срок.

Как сообщает TV3, у испанца диагностировали повреждение промаксимального сухожилия бицепса левого бедра. В клубе обсуждают возможность операции, чтобы избавиться от регулярных повреждений бедра, от которых страдает футболист.

Но в случае хирургического вмешательства форвард пропустит весь остаток сезона.

Медецинский и тренерский штаб команды всецело выступают за проведение операции. Окончательное решение будет принято после встречи с 19-летним игроком и его родителями.

Минувший сезон Фати также пропустил почти целиком из-за разрыва крестообразных связок. В нынешней же кампании он провел лишь 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

Напомним, спортивный директор «Барселоны» заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января.