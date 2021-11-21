Центрбек «Шахтера» высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Интером»
Антонио: «Гол «Руху», возможно, лучший за время моей карьеры в Украине»
Полузащитник помог «Шахтеру» победить львовян
21 ноября 15:16
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Рухом» (2:0) и свой гол в матче.
«Забитый мной мяч в концовке матча был важен как для меня лично, так и для всей команды. В тот момент я почувствовал какую-то дополнительную уверенность, пробил, и в итоге удалось забить.
Возможно, это был лучший гол за время моей карьеры в Украине».
Всего на счету Маркоса пять мячей в УПЛ за четыре сезона.
«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины вместе с «Динамо».
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