«Вест Хэм» разгромил в большинстве «Лестер»
Антонио стал рекордсменом «Вест Хэма» по голам, обойдя Ди Канио
Он сделал дубль в матче с «Лестером»
08:55
Фото: BBC
«Вест Хэм» разгромил «Лестер» (4:1) в матче 2 тура АПЛ.
Дубль в матче оформил форвард Микаел Антонио. Он забил 49 мячей за «Вест Хэм» в карьере.
Таким образом, Антонио вышел на первое место в истории клуба, опередив экс-нападающего команды Паоло Ди Канио. У итальянца 47 мячей.
Антонио пришел в «Вест Хэм» в 2016-м году и начинал как фланговый защитник.
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