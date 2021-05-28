«Черноморец» одолел «Металлист 1925» и вышел в УПЛ
Антонов – о победе над «Металлистом-1925»: «Понимали силу нашего соперника»
«Черноморец» вышел в УПЛ
10:10
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Алексей Антонов прокомментировал пресс-службе клуба победу команды над «Металлистом-1925» (1:0) в матче Первой лиги.
«Мы знали, что игра будет тяжелой. Понимали силу нашего соперника. На ребят нависает эмоциональная ответственность. Где-то перегорели, по моему мнению.
Когда играли спокойно, то создавали хорошие моменты. Нам просто нужно было их забивать».
«Черноморец» вслед за «Вересом» вышел в УПЛ.
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