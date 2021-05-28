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Антонов – о победе над «Металлистом-1925»: «Понимали силу нашего соперника»

«Черноморец» вышел в УПЛ
Футбол Первая лига
10:10
Антонов – о победе над «Металлистом-1925»: «Понимали силу нашего соперника»
Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Алексей Антонов прокомментировал пресс-службе клуба победу команды над «Металлистом-1925» (1:0) в матче Первой лиги.

«Мы знали, что игра будет тяжелой. Понимали силу нашего соперника. На ребят нависает эмоциональная ответственность. Где-то перегорели, по моему мнению.

Когда играли спокойно, то создавали хорошие моменты. Нам просто нужно было их забивать».

«Черноморец» вслед за «Вересом» вышел в УПЛ.

Андрей Усмонов
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Черноморец Металлист 1925

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