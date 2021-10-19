Антюх: «Барселона» хоть в лучшем, хоть не в лучшем состоянии – очень хорошая команда»

У киевлян хороший шанс набрать очки с кризисной командой Кумана

Денис Антюх / фото - ФК Динамо

Хавбек «Динамо» Денис Антюх поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в рамках группового этапа ЛЧ.

Ничья с «Бенфикой» – положительный результат для «Динамо»?

«Судя по тому, как складывался матч, думаю, больше негативный. Потому что забили гол в конце, VAR отменил его».

Чего не хватило для победы?

«Мне кажется, везения. Игра была, моменты были, в обороне хорошо играли. Гол забили, просто отменили его».

Что говорил Суркис перед матчем с «Баварией»? Как настраивал?

«Перед встречей никак не настраивал. Только после матча уже разборы были. До встречи только тренер настраивал».

Поражение 0:5 – можно сказать, что свой негативный след оставил результат матча за Суперкубок?

«Не знаю. Возможно, да. 0:3 тоже проиграли финал, а потом такая игра следующая. «Бавария» – хороший соперник. У нас не получилось выполнить все указания тренера, из-за этого так и проиграли».

Что сказал Луческу после поражения?

«Много было сказано. Он был недоволен. И руководство, и тренер, и все футболисты недовольны».

Сыграет на руку «Динамо», что «Барселона» сейчас не в лучшем состоянии?

«Барселона» хоть в лучшем, хоть не в лучшем состоянии – очень хорошая команда. Думаю, будет очень интересный матч. Тяжело будет в любом случае. Будем стараться победить».

Игра состоится 20 октября в 19:45 на стадионе «Камп Ноу».

Как киевское «Динамо» отправилось на матч с «Барселоной».