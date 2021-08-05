Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»

Денис Антюх / фото - ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх, который этим летом перешел в киевский клуб из «Колоса», рассказал о роли Мирчи Луческу в его трансфере:

Этим летом снова позвонили и сказали, что добро со стороны клуба есть. Поеду на сборы с «Динамо». Получиться проявить себя – останусь.

Мистер попросил слушать его и выполнять все требования, в таком случае я буду прогрессировать и играть.

«Колос» многое мне дал, как футболисту. Очень хороший коллектив, мы многое прошли вместе: в Лиге Европы сыграли, четвертое место в прошлом сезоне заняли.

Всегда хочется чего-то нового, сделать шаг вперед. Ребята из команды меня прекрасно поняли».