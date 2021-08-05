Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Полузащитник «Динамо» Денис Антюх, который этим летом перешел в киевский клуб из «Колоса», рассказал о роли Мирчи Луческу в его трансфере:
«Мне говорили, что Луческу еще зимой хотел взять меня на сборы. Но, наверное, не удалось договориться с «Колосом».
Этим летом снова позвонили и сказали, что добро со стороны клуба есть. Поеду на сборы с «Динамо». Получиться проявить себя – останусь.
Мистер попросил слушать его и выполнять все требования, в таком случае я буду прогрессировать и играть.
«Колос» многое мне дал, как футболисту. Очень хороший коллектив, мы многое прошли вместе: в Лиге Европы сыграли, четвертое место в прошлом сезоне заняли.
Всегда хочется чего-то нового, сделать шаг вперед. Ребята из команды меня прекрасно поняли».
Пока что Антюх не дебютировал в официальных матчах за команду, ведь киевляне сыграли лишь один матч с «Вересом».
Зато в товарищеской игре с «Фенербахче» хавбек вышел на поле, но это не помогло команде одержать победу.
Напомним, Суркис намекнул, что «Динамо» возможно еще совершит несколько покупок.
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