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Антюх: «Луческу сказал, что ненормально, что мы завершили первую часть сезона вторыми»

Полузащитник – о сборах в Турции
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
Антюх: «Луческу сказал, что ненормально, что мы завершили первую часть сезона вторыми»
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал пресс-служба клуба, как проходят сборы в Турции.

«На соперников мы не смотрим, в каждой игре стараемся делать все то, что говорит тренер. В каждой игре стараемся выполнять все его требования, независимо от команды, с которой играем. На мой взгляд, у нас неплохо получалось комбинировать в атаке. Но только тренер может делать выводы, он всегда говорит на разборах матчей, что мы делали правильно, а что – нет.

Обычно после матчей мы на теоретических занятиях в зале просматриваем видеозаписи, разбираем наши действия, тренер указывает на ошибки. На сборах подробные разборы проводятся не после каждого матча, бывает, что тренер указывает на определенные моменты непосредственно перед тренировкой. А во время сезона, естественно, разборы проводятся после каждого официального матча.

Луческу после игры говорит и мне, что ему понравилось, а что нет, в какой ситуации я сыграл правильно, а в какой лучше было сыграть иначе. Тренеру всегда есть, за что похвалить каждого, а за что поругать».

На твоей позиции в команде наблюдается сильная конкуренция. Как ты оценишь свой прогресс за эти полгода в «Динамо»? Выдерживаешь конкуренцию?

«Всем известно, что «Динамо» - это великий клуб, бренд всей страны, и здесь конкуренция на всех позициях, начиная от вратаря до центрального нападающего. Я стараюсь выжимать свой максимум как на тренировках, так и во время матчей, показывать свою лучшую игру. Всегда кто лучше готов, тот и играет».

«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте. Это как-то обсуждалось в команде – чего не хватило, в чем недотянули?

«Мистер сразу сказал, что это ненормально, что мы завершили осеннюю часть на втором месте. Мы всегда хотим выигрывать и всегда быть на первом месте. Теперь это нужно будет исправлять. Сейчас все силы уйдут на чемпионат».

Луческу рассказал, когда «Динамо» вернется в Украину.

Андрей Усмонов
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Динамо Киев Денис Антюх

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