Антюх: «Луческу сказал, что ненормально, что мы завершили первую часть сезона вторыми»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал пресс-служба клуба, как проходят сборы в Турции.

Обычно после матчей мы на теоретических занятиях в зале просматриваем видеозаписи, разбираем наши действия, тренер указывает на ошибки. На сборах подробные разборы проводятся не после каждого матча, бывает, что тренер указывает на определенные моменты непосредственно перед тренировкой. А во время сезона, естественно, разборы проводятся после каждого официального матча.

Луческу после игры говорит и мне, что ему понравилось, а что нет, в какой ситуации я сыграл правильно, а в какой лучше было сыграть иначе. Тренеру всегда есть, за что похвалить каждого, а за что поругать».